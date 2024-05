Justiça de SP penhora cachês de Belo por dívida de R$ 1 milhão | A TARDE

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de cachês e demais pagamentos a serem feitos a Belo devido à uma dívida de R$ 1 milhão, por causa de um processo no qual o cantor foi condenado a indenizar o produtor de eventos Flávio Silva Andrade.

Em 2010, Belo foi contratado para fazer uma apresentação em Jaboticabal, no interior de São Paulo, mas não apareceu. Após horas de espera, houve tumulto na plateia. O produtor disse à Justiça que a bilheteria foi saqueada e o bar, invadido.

Segundo o processo, devido a não realização do show, Andrade passou a receber ameaças, foi ofendido na rua e teve sua casa apedrejada. Em sua defesa, Belo argumentou que não havia recebido previamente todo o valor do cachê combinado e que a segurança do evento não era sua responsabilidade, por isso não havia provas de que a bilheteria havia sido saqueada.

"A não realização do evento se deu única e exclusivamente pela conduta negligente do produtor", disse à Justiça.

Ao condenar o cantor, a juíza Adriana Sachsida Garcia disse que ele teve tempo suficiente, entre a data estipulada para o pagamento e o dia do show, para reclamar do não cumprimento integral do contrato e até mesmo, se fosse o caso, cancelar a apresentação.

