Justiça nomeia viúva de Gal Costa responsável pela herança da cantora

A justiça nomeou Wilma Teodoro Petrillo, viúva da cantora Gal Costa, como inventariante dos bens da artista, que faleceu em novembro de 2022. A decisão é do juiz Ricardo Pereira Junior. A responsabilidade de Wilma incluirá a administração da herança da artista.

Com sua nomeação, Wilma assumirá a gestão integral da herança deixada por Gal Costa, com quem manteve um relacionamento discreto por mais de duas décadas. Wilma também desempenhou o papel de empresária da artista.

Como inventariante, Wilma deverá depositar os aluguéis dos bens imóveis em conta judicial sob a jurisdição da Justiça. A decisão, segundo divulgado pelo Em OFF, determina ainda que ela terá que identificar todos os ativos que compõem o espólio, detalhar eventuais dívidas e qualificar os herdeiros.

O espólio é definido no documento como uma coleção de bens que abrange todos aqueles que faziam parte do patrimônio do casal até a data do falecimento de um dos cônjuges. Com a morte de um dos cônjuges, esse patrimônio se torna indivisível, requerendo a partilha completa para resolver a situação.

Em março, além de pleitear a nomeação como inventariante dos bens, ela também buscou o reconhecimento oficial da união estável. Gal Costa deixou como único herdeiro seu filho, Gabriel Penha Burgos Costa.

Polêmicas

Desde a morte da artista, a empresária foi envolvida em algumas polêmicas. Ela foi acusada de assédio moral contra ex-funcionários de Gal, ameaças e golpes financeiros, além de ser acusada de ter levado Gal à falência.

Amigos, familiares e ex-funcionários da artista acusam Wilma de ter isolado Gal Costa de seus amigos e familiares, e de ter controlado sua vida pessoal e profissional.

Wilma foi intimada pela Justiça a prestar esclarecimentos sobre as acusações que lhe foram feitas. Até o momento, Wilma não se pronunciou publicamente sobre as acusações que lhe foram feitas.