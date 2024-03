Léo Santana descobre problema nas cordas vocais: "desconfortável" | A TARDE

O cantor Leo Santana foi diagnosticado com um problema em suas cordas vocais. A informação foi revelada pelo artista nesta quinta-feira, 14.

Nas redes sociais, Leo contou que, antes do carnaval, descobriu uma inflamação nas cordas vocais e buscou ajuda médica para conseguir aguentar a rotina de apresentações.

"Para quem não sabe, eu nunca falei isso, eu estava com um edema, uma inflamação nas cordas vocais, e me sentia muito desconfortável cantando. Minha voz estava vindo com um pouquinho de 'areia', estava suja", contou Leo em um consultório médico com uma otorrinolaringologista, especialista em garganta.

"Antes do Carnaval eu vim aqui, fizemos um tratamento, só que agora de uma forma mais intensiva. Estou voltando depois desse tempo de recesso para saber como estão as cordas vocais".

Ele contou que, ao iniciar o tratamento, percebeu melhora. "Depois que eu voltei, no primeiro final de semana de shows, a voz estava muito melhor, não tinha tanto aquela sujeira".

Matheus Calmon