Luana Piovani critica Diogo Defante em meio a polêmica com Neymar | A TARDE

A atriz Luana Piovani criticou o humorista Diogo Defante após o pedido de desculpas dele a Neymar. Ela compartilhou uma publicação que comentava a postura do rapaz. No post, uma pessoa dizia que Defante “pediu desculpas a Neymar por não apoiar a privatização das praias por medo de se sentir excluído”.

Em seguida, Luana teceu críticas ao humorista. “Arrumou o olho e ainda não enxerga? Não, nós é que agora vemos melhor a sua humilhante postura e entendemos sua índole”, escreveu ela em um story no Instagram.

Polêmica

A polêmica teve início depois que Piovani repostou, na última segunda-feira, 27, um vídeo em que a influencer Laila Zaid fala sobre a PEC 3/2022, um projeto que visa transferir a propriedade dos terrenos do litoral brasileiro, que hoje pertence à Marina, para propriedade privada.

No último dia 18, Neymar falou sobre um empreendimento no qual faz parte para o litoral do nordeste. A empresa do jogador, a NR Sports, está envolvida em um projeto para construir 28 imóveis de alto padrão entre os litorais Sul de Pernambuco e Norte de Alagoas, em parceria com a Due Incorporadora. No dia 27, o Senado voltou a discutir a proposta, que estava parada desde agosto de 2023 na Comissão de Constituição e Justiça.

Em sua publicação, Luana criticou o atleta por apoiar a emenda e disse que o seu sonho é que seus filhos “esqueçam o Neymar”. “Imagina se isso é ídolo?”, escreveu a atriz, a qual voltou a criticar Neymar e retomou polêmicas da vida do jogador, como as frequentes traições à Bruna Biancardi, enquanto estava grávida de Mavie, filha do ex-casal. Além disso, a influencer disse que Bruna estaria iludida se achasse que Neymar é um “ótimo pai”.

Já na última quinta-feira, 30, Neymar usou suas redes sociais para responder às críticas da atriz. “Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi, era uma ótima atriz. Mas agora tem que enfiar um sapato na sua boca porque só fala m****”, disparou.

Em meio à polêmica, Defante fez um comentário no X (antigo Twitter) zombando da proposta de privatização de praias. O atleta não gostou da publicação e compartilhou um Stories criticando o humorista e uma foto dos dois juntos.

“Cuidado pra quem você abre a porta da sua casa, esse cidadão aí pediu pra amigos para me conhecer. Como eu era fã e achava super gente boa, pedi para que levassem ele em casa. Foi superbem recebido, assistiu a filme na minha casa, brincou”, escreveu Neymar.

