Lucas Pizane canta ao lado de marido de Sasha; vídeo | A TARDE

A influenciadora Thaynara OG realizou um luau com show do cantor João Lucas para celebrar a primeira noite em Barreirinhas, no Maranhão.

O artista, que é marido de Sasha Meneghel, cantou com o baiano e ex-BBB 24 Lucas Pizane um clássico de Gilberto Gil: “Esperando na janela”, com direito a dancinha no palco.

Nas redes sociais os internautas comentaram sobre a parceria da dupla. “Arrasou, canta muito”, disse a admiradora.

Mas houve quem não curtiu muito e debochou: “Alexa desligar o microfone”.

