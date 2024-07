Luísa Sonza recebe declaração de amor em rede social; veja

Luísa Sonza faz aniversário nesta quinta-feira, 18 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Luísa Sonza, que faz aniversário nesta quinta-feira, 18, recebeu uma declaração de amor no Instagram. A cantora completou 26 anos de idade e acordou com uma linda mensagem de felicitação.

O texto foi escrito pela amiga Duda Beat. No Instagram, a artista compartilhou uma foto da amiga e abriu o coração ao falar da relação que construiu com ela.

“Hoje é aniversário dela! Minha Luluzinha que está sempre pronta para viver todas as aventuras junto comigo. E quanta coisa já vivemos né, minha amiga? Especial demais contarmos uma com a outra nessa vida. Obrigada por tudo, viu?”, escreveu.

“Que hoje você curta cada pedacinho do seu dia só com quem te ama e te faz bem. Te amo muito”, completou Duda na publicação.

Na foto, Luísa aparece mexendo no celular enquanto está deitada no chão ao lado do seu cachorro, um golden retriever.

Veja: