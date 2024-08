Lumena leva camisinhas para Nego Di na prisão: “Extra large”

Usando um megafone, a baiana foi até a frente da delegacia para mandar um recado - Foto: Reprodução

Lumena Aleluia voltou a debochar do ex-companheiro de BBB, Nego Di. O humorista foi preso após ser investigado por suspeita de causar prejuízos a, pelo menos, 370 clientes, ultrapassando o valor de R$ 5 milhões.

Usando um megafone, a baiana foi até a frente da delegacia para mandar um recado: “Alô, Nego Di. Tá na prova de resistência, né, pai? Mas eu vim te ajudar aqui. Camisinha extra large pra você, um lubrificante dos melhores, meu pivete”, zoou.

Na sequência, ela relembrou o fato dele ter mentido o valor da doação que fez para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Na ocasião, Nego Di disse ter enviado R$ 1 milhão, quando na verdade o depósito foi de apenas R$ 100, conforme revelado pela Justiça.

“Venha cá, Nego Di, que história é essa de 100 reais, Nego Di? 100 reais não dá nem para desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente. O gerente do tigrinho me ligou e falou: ‘Mãe, converse com ele porque tá demais'”, brincou.

“Você me falou que queria voltar pra Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico, Nego Di? Você me mandou mensagem e falou ‘quero voltar pra televisão’, mas precisava ser pelo Datena? Ressignifique sua jornada, meu pivete”, aconselhou.

>>> Marcelo Serrado faz revelação sobre pênis de Caio Blat: "Coisa absurda"

Confira a "visita" de Lumena