Mariana Rios morreu em acidente? Entenda treta envolvendo vidente

Artista disse que recebeu ligações de familiares e amigos preocupados - Foto: Reprodução | Instagram

Após ter a morte prevista por uma vidente de famosos, Mariana Rios fez um desabafo nas redes sociais. Ela disse que recebeu ligações de familiares e amigos preocupados com o suposto risco de falecimento.

"Essa semana uma pessoa fez um post com uma suposta previsão sobre mim, pedindo para seus seguidores rezarem em minha intenção porque ela havia tido uma visão de que eu morreria num acidente", começou Mariana Rios.

Segundo a vidente Chaline Grazik, a atriz sofreria um acidente fatal neste último sábado, 27. Após a repercussão, a artista se queixou da sensitiva causar uma “preocupação desnecessária”.

"Eu, que neste momento, estou numa fazenda longe dos meus amigos e família, comecei a receber muitas mensagens de todos, super preocupados, porque ficaram sabendo da tal vidente", continuou ela, que seguiu: "Isso me trouxe o seguinte pensamento, se você não tem algo de bom pra dizer, que vá acrescentar, tornar o dia mais feliz ou mexer positivamente com a emoção do outro, então, cale-se", acrescentou.

"Quando nos preocupamos com algo, perdemos tempo. Deixamos de viver o presente em função de algo que nem sabemos se vai acontecer (...). Pense bem antes de trazer suas experiências, antes de trazer uma má notícia, pense bem antes de estragar o dia de alguém. " Você não sabe em qual momento aquela pessoa se encontra. Tem gente que é frágil demais pra suportar e outras mais fortes que são capazes de transformar isso em texto", completou.

