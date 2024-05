Maya Massafera abre o jogo após não se reconhecer: "Vou me acostumar" | A TARDE

A influenciadora Maya Massafera abriu o jogo em suas redes sociais sobre o episódio de disforia que sofreu na terça-feira, 21, instantes antes de cumprir compromissos na França, durante o Festival de Cannes.

Segundo o colunista Leo Dias, Maya foi convidada por uma modelo a um jantar beneficente, chegou a ficar pronta, mas não conseguiu sair.

Maya contou que está feliz, mas considerou ter perdido 40 anos em um corpo diferente.

"Todo mundo tem coisas boas e ruins, eu tenho um lado ruim de ter ‘perdido’ 40 anos em um corpo que não me pertencia. E tenho o lado bom de ter feito minha transição longe de tudo e todos. Pude me dar esse ‘luxo'", contou ela, que seguiu.

"Preciso explicar meu estado de espírito. Eu nunca estive tão feliz em toda minha vida! Acordo feliz, sou uma pessoa em estado feliz. Depois da transição, eu me amo! Provavelmente, vou me acostumar com meu gênero e essa felicidade vai se tornar normal, como é para vocês. Mas, às vezes, do nada, tenho disforia muito grande".

Ela contou que, apesar de estar pronta para sair, teve medo dos julgamentos que poderia receber.

"Teve dia que eu fiz maquiagem, tirei as fotos e simplesmente não fui ao tapete vermelho porque fiquei com medo do julgamento".

A disforia de gênero é uma condição em que uma pessoa sente desconforto ou angústia significativa devido a uma incongruência entre seu sexo atribuído ao nascer e sua identidade de gênero.

Após a transição de gênero, algumas pessoas trans podem ainda experimentar disforia, apesar de terem feito mudanças físicas, sociais ou legais para alinhar sua expressão de gênero com sua identidade de gênero.

