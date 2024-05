“Muita gente querendo se aproveitar”, dispara Kiki sobre Davi | A TARDE

Após a vida de Davi Brito entrar em um verdadeiro “modo turbo” de polêmicas, graças ao rompimento com Mani, o ex-motorista por aplicativo se tornou alvo de críticas nas redes sociais. Amigo da família do campeão do BBB 24, o vereador Kiki Bispo (União Brasil) saiu em defesa de Davi em toda a situação.

Sem citar diretamente Mani, o edil disse ao Portal A TARDE que “muita gente estaria querendo se aproveitar” do recém status de milionário de Davi.

“Ele entrou pobre e saiu milionário. Então, isto causa uma transformação, gera muito interesse. Existem muitas pessoas aí no entorno, querendo se aproveitar, mas eu acho que as coisas já estão indo pro lugar. Estão se acomodando. E a tendência é que ele possa brilhar porque ele é um talento. Menino promissor, que representa Cajazeiras na cidade. Eu tenho certeza que ele vai ser sucesso”, afirmou.

Responsável por organizar diversas festas para Davi, Kiki Bispo também já defendeu o baiano em algumas polêmicas, enquanto ele estava em confinamento, além de ter posado ao lado de Elisângela Brito, mãe e ex-sogra de Mani Rego.

O término de Mani e Davi fez o agora milionário perder milhares de seguidores. Recentemente, ele teve ainda o nome envolvido na polêmica tentativa de registro da marca “calabreso” por Mani e, após o desentendimento público com a cozinheira, confirmou o fim do relacionamento.



Falando sobre os próximos passos que Davi precisar dar, ele aconselhou: “nada que uma boa orientação não coloque as coisas no lugar”.