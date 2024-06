Nahim teria caído da escada e batido a cabeça antes de morrer, diz TV

Nahim e Andreia no Power Couple, da Record - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Na manhã desta quinta-feira, 13, após Nahim, cantor de 71 anos ser encontrado morto em sua casa, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. A principal suspeita sobre a morte do artista é que ele tenha sido vítima de um acidente doméstico. De acordo com informações obtidas pelo SBT, Nahim teria caído de uma escada da casa e batido a cabeça.

O funcionário de uma empresa de telefonia estava na rua onde mora Nahim fazendo uma instalação e teria visto o corpo do cantor. Ele acionou a polícia, que foi até o local e confirmou a morte do artista.

>> Cantor Nahim, sucesso nos anos 80, morre em SP aos 71 anos

Registrada como “morte suspeita” pela Polícia Civil, a causa do óbito até o momento não está totalmente esclarecida.

O cantor havia se mudado há cerca de 15 dias para Taboão da Serra, segundo os vizinhos. Ele e a mulher, Andreia Andrade, se separaram no final ano passado.

Andreia foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local após a confirmação da morte. Emocionada, chorou muito ao receber a notícia.

A ex-companheira se tornou conhecida do público após ter participado, ao lado do ex-marido, do programa Power Couple, da Record, em 2021. Na mesma emissora, o cantor também participou do programa A Fazenda 9, em 2017.