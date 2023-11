Namorada de Luva de Pedreiro nega que sangramento tenha a ver com bebê | A TARDE

Grávida do filho do influenciador Luva de Pedreiro, a bióloga Távila Gomes negou que o sangramento sofrido na última sexta-feira, 14, tenha a ver com a gravidez. “Não tive descolamento de placenta, nenhuma chance de parto prematuro, nada relacionado ao bebê”, escreveu Távila em suas redes sociais, neste sábado, 25.

Leia mais: Saiba quem é Távila Gomes, mãe do primeiro filho do Luva de Pedreiro

Também nas redes sociais, a bióloga relatou que foi a um hospital de Recife, onde mora com Luva de Pedreiro, após passar por um susto. “Eu deveria estar de repouso, como estou, mais por precaução”, continuou Távila, que chegou a apagar uma postagem em que admite ter se descuidado.

“A médica disse: repouso total. Eu: fazendo mudança, sozinha e grávida. Ser independente e solitário faz você nunca esperar por ninguém”, relatou. O filho do casal se chamará Cristiano Ronaldo.