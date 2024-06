Neymar apaga postagens após briga com Luana Piovani e Diogo Defante | A TARDE

Após rebater declarações da atriz Luana Piovani e do humorista Diogo Defante, Neymar apagou as publicações das redes sociais, na tarde desta sexta-feira, 31. Ele tem sido alvo de críticas após ser acusado de supostamente defender o projeto de privatização das praias brasileiras.

Mais cedo, o atleta do Al-Hilal havia respondido Piovani após ela afirmar que o jogador estava defendendo a PEC que autoriza a privatização. Em resposta, Neymar chamou a atriz de "louca", disse que "abriram as portas do hospício" e que a artista deveria "colocar um sapato na boca".

Já com relação a Diogo Defante, Neymar afirmou que o humorista era um “fanfarrão” e um “otário”, após o repórter do Domingão com Huck criticar a privatização de praias, mas em tom jocoso contra o jogador brasileiro.

Vale a pena ressaltar que Neymar negou ser a favor da privatização das praias por meio de nota oficial. O jogador também pretende processar Luana Piovani.

