Neymar processa influencer que expôs suposto sexo dele e Pedro Scooby

A influenciadora Sophia Barclay vai responder à Justiça depois de ter confirmado nos últimos meses que ficou com Neymar, em dezembro de 2021, e que o jogador e Pedro Scooby “se pegaram” em uma festa. Antes disso, Day Mccarthy já tinha mencionado o caso nas redes sociais.

O jogador abriu um processo em São Paulo contra Sophia, de acordo com Diego Garcia, colunista do UOL. O juiz já determinou que a influenciadora fosse intimada. Segundo a coluna Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles, a ação foi colocada em segredo, porque o Tribunal de São Paulo entende que Neymar “é uma pessoa pública e pode sofrer constrangimentos”.

Neymar seguia Sophia nas redes sociais, mas depois de Day tornar público o caso, o noivo de Bruna Biancardi excluiu o perfil da influencer. “Aconteceu no ano passado. A gente estava numa festa particular e acabamos ficando, tendo relação e nada demais. Ele quis que eu assinasse uma papelada”, disse Sophia ao Metrópoles, ao afirmar que não sabe como Day soube do caso.

A influenciadora ainda disse que a proposta foi feita para outras mulheres que estavam no evento, mas que ela conversou com Neymar e conseguiu reverter para não assinar o suposto contrato de sigilo.

Day, brasileira que tem cidadania canandense e envolvida em várias polêmicas e casos de racismo, ainda disse que Sophia estava cotada para a próxima edição do reality A Fazenda. Apesar de Sophia ter dito que teve relações com Neymar em uma festa em dezembro de 2021, na época o jogador estava conhecendo Bruna Biancardi, embora tenham assumido o relacionamento em janeiro de 2022.

O romance de Neymar e Biancardi começou quando o jogador foi flagrado em um passeio de iate em Formentera, na Espanha. O nome do craque virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após internautas e fãs, que torciam pela volta do casal “Brumar”, confundiram a jovem com Bruna Marquezine. Os dois esperam pela vinda da filha Mavie.

Sophia disse que esteve com o atacante outra vez. “Tivemos um segundo encontro, mas logo depois disso ele assumiu um relacionamento e eu também. Então, seguimos em frente, cada um para seu lado”, disse ao Metrópoles.

Neymar e Pedro Scooby

Em entrevista ao programa Chupim, da Metropolitana FM, Sophia afirmou que teve relações sexuais com Neymar, Pedro Scooby e uma outra mulher, a convite do jogador, no fim de julho.

“Um comendo o outro. Neymar e Pedro Scooby. Os dois se comeram. Subiu um cheiro de bosta naquele quarto, acho que não fizeram a chuca direito. Se pegaram! E depois eu entrei no meio, eu e uma menina lá fomos no meio. Os dois [sendo ativos e passivos], mas se beijavam também. Todo mundo se beijava, nós éramos um quarteto ali. Era sem limites, sem barreiras. Eu só ouvia os gemidos”, falou Sophia durante sua participação na atração.

A emissora decidiu retirar as imagens do ar depois da repercussão. Segundo o veículo, a decisão foi tomada, pois não há indícios de que a declaração seja verdadeira.

“Lamentamos profundamente o tom reprovável com que foi exposto o assunto e não compactuamos com a atitude da entrevistada. Por conter exposição indevida e, sobretudo, pela ausência do mínimo indício da verdade dos fatos relatados, a rádio Metropolitana FM, junto com os integrantes do programa Chupim, decidiram excluir todo o conteúdo da entrevista dos canais de comunicação e dos perfis das redes sociais”, diz um trecho do comunicado oficial publicado nas redes sociais.

A rádio ainda relatou que a entrevistada “sequer possui os diálogos que comprovariam os fatos, que estariam em seu antigo perfil do Instagram, que de acordo com ela, foi cancelado no período dos acontecimentos”.