“No off ele faz pior”, diz amiga de Ana Hickmann sobre Alexandre | A TARDE

Após Ana Hickmann denunciar o marido de golpeá-la com a cabeça, uma amiga da apresentadora afirmou que as atitudes do suspeito de agressão são piores do que as atitudes mostradas em vídeos divulgados na internet.



“Já fui manicure da Ana e frequentei a casa dela. Pense em um homem grosso. Isso que vocês assistiram na televisão não é nada perto do que ele faz no off”, afirmou Daniele Assis ao portal “Em Off”.

Ana Hickmann relatou à polícia que foi agredida pelo marido, Alexandre Correa, com "cabeçadas". As informações foram divulgadas primeiramente pelo G1. A apresentadora esteve em uma delegacia em Itu, no interior de São Paulo, onde registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica.

Devido às agressões sofridas, Ana precisou de atendimento médico. e de uma tipoia em um dos braços. Por volta das 15h30, a Polícia Militar seguiu para o condomínio onde a apresentadora mora para colher depoimento.

De acordo com Ana, ela estava na cozinha com o marido e o filho do casal, de 10 anos, além de funcionários, quando eles começaram a discutir. A situação estava tão pesada que, segundo ela, a criança saiu do local.

Alexandre não estava mais no imóvel quando a polícia chegou ao local. Atendida na Santa Casa de Itu, Ana foi liberada pouco tempo depois. A apresentadora foi escoltada pela polícia até a delegacia e optou por não solicitar medida protetiva.

Alexandre negou a agressão

Após a grande repercussão da suspeita de agressão envolvendo a esposa, Alexandre Correa emitiu uma nota de esclarecimento na tarde deste domingo, 12, e negou que tenha dado uma cabeçada na companheira.

“De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo veiculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno”, escreveu ele.