O Kanalha critica bandas que copiam sua música: "Não curto essa ideia"

Darnlei Orrico é vocalista da banda O Kannalha - Foto: Reprodução | Instagram | @okanalha_oficial

O cantor Darnlei Orrico, conhecido como O Kannalha, demonstrou indignação com a suposta tendência do "Control C" e "Control V" entre alguns pagodeiros baianos, a qual prática é pegar uma música pronta, retirar a voz do cantor original e gravar uma nova versão com a melodia.

Por meio das redes sociais, Darnlei Orrico afirmou que, pelo menos, cinco bandas estão copiando o instrumental da sua. Sem papas na língua, o suposto affair de Preta Gil falou sobre a importância do respeito ao trabalho autoral e destacou que não deseja se beneficiar do trabalho alheio de maneira injusta.

"Venho aqui comunicar, família, que eu estou recebendo bandas que estão usando a banda do Kannalha para poder gravar suas músicas, tá ligado? Eu fico um pouco triste porque a gente tá aqui no estúdio todo dia ralando, tentando criar algo diferente, tentar fazer algo novo. Eu trabalho no estúdio, quando não é no estúdio, eu tô em casa também produzindo e eu não curto muito essa ideia, espero que não usem minha banda", disse o artista.

Leia também

Em seguida, ele alertou que não vai ficar calado diante da situação, ao pontuar que já detectou mais de cinco bandas utilizando o trabalho de seu grupo.

"Porque depois que dar certo, depois que estourar, aí depois eu vou falar aqui, vão dizer que é inveja, que é por causa do projeto do próximo ali deu certo, tá? Ah, agora que deu certo vem falar, então já tô falando agora, eu tenho mais de cinco bandas usando a banda do Kannalha", completou o artista, acrescentando que aqueles que querem gravar uma música pela primeira vez podem entrar em contato com ele.