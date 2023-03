Pabllo Vittar começa turnê internacional com inovação nos figurinos

A cantora Pabllo Vittar começou uma turnê na Austrália que abriu as portas para o avanço da carreira no nível internacional. O próximo show será realizado neste sábado, 4, em Sidney. Ela tem mostrado criatividade nos figurinos e performances pensadas para eventos que são um verdadeiro espetáculo para os fãs.

E no que depender da cantora, o objetivo é rodar o mundo com os seus sucessos, a exemplo do hit "Modo Turbo". No dia 11 de maio, Pabllo faz o start em uma série de shows pela América Latina. Ela terá apresentações nas cidades de Bogotá, Cidade do México, Santiago, Montevideo, e Buenos Aires.

A cantora e os fãs têm compartilhado diferentes momentos dos trabalhos pela Austrália. Em vídeos, é possível notar um público que ensaiou cada passo e as letras das músicas de maior sucesso.

Minha gente, isso é MUITO agudo kkkkk que garganta é essa, monete? @pabllovittar pic.twitter.com/HBZeFc1k6v — Mário (@oolindense) March 3, 2023

O disco mais recente da Pabllo Vittar, lançado no último há três semanas, recebeu o nome de "Noitada" e tem 11 faixas. O álbum foi pensado para as pistas de dança das baladas noturnas, com a união de estilos como o funk, trap, tecnobrega.

O trabalho teve a colaboração de outros nomes conhecidos da música brasileira, a exemplo das cantoras Anitta, Gloria Groove e MC Carol. A cantora vai trazer parte do novo disco para a turnê internacional pela Austrália e locais da América Latina.