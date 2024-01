PC Siqueira é sepultado em São Paulo | A TARDE

O corpo de PC Siqueira, encontrado morto, foi sepultado na manhã desta sexta-feira, 28, no Cemitério Primaveras, em Guarulhos, zona metropolitana de São Paulo. Durante o velório e sepultamento, o youtuber foi homenageado por amigos e familiares.

A mãe de PC se emocionou e jogou flores no caixão do filho. Paulo Cezar Goulart Siqueira, conhecido na internet como PC Siqueira, foi encontrado morto na tarde de quarta-feira, 27, aos 37 anos, em seu apartamento na cidade de Santo Amaro, interior de São Paulo.

Busque ajuda

Está passando por um período difícil? O Centro de Valorização da Vida (CVV) pode ajudar você. A organização atua no apoio emocional e na prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, por telefone (188), e-mail, chat e Skype, 24 horas, todos os dias.