Pitty pede desculpa por fala sobre Beyoncé: “acabei me confundindo” | A TARDE

Depois da repercussão gigantesca em torno da sua fala sobre Beyoncé, Pitty usou as redes sociais para se desculpar pela postagem. A artista, que escreveu sobre a norte-americana ter vindo à Bahia para “fazer a Irmã Dulce em pleno Natal”, foi criticada publicamente até pela própria amiga, Gaby Amarantos.

>>> Pitty se defende de fãs de Beyoncé: "a vida não é um meme"

“Às vezes a gente escreve coisas e acaba se confundindo, sendo interpretadas de formas totalmente aleatórias à proposta original", começou ela, na madrugada desta quinta-feira, 28.

E seguiu: "Somos cabeças pensantes em eterno movimento, e muitas coisas revisitaram a minha nos últimos dias. Esse acúmulo de ideias sendo colocadas pra fora em momentos inoportunos geraram diversas interpretações por um mundo de pessoas que eu jamais gostaria de ofender, muito menos diminuir”.

“Eu acho incrível Bey ter vindo pra SSA, que é minha casa também. Foi mal se soou de uma maneira e para um lado que não era o que eu gostaria de alcançar”, escreveu ainda.

Veja:

Gaby criticou

A comparação de Beyoncé com Irmã Dulce foi vista pelos fãs da artista como uma crítica aos trabalhos filantrópicos desenvolvidos pela sua fundação, que tem projetos também na Bahia, a BeyGOOD. Uma das pessoas que saíram em defesa da intérprete de “Single Ladies” foi a cantora Gaby Amarantos, com quem Pitty mantinha uma amizade.

“Amada Pitty, te escrevo aqui pela nossa amizade, pela admiração que tenho por você e por ter tido a oportunidade de conviver um pouco contigo, me sentindo à vontade para dizer que discordo de ti, mana. Quando você, como mulher branca, questiona o trabalho memorável da BeyGOOD tu tens que pensar muitas vezes antes de falar. Para quem precisa de ajuda não existe timing certo e para nós artistas e pessoas negras deste país ver uma artista do tamanho dela olhando para o Brasil, para o Nordeste e para tua cidade com olhar de cuidado e solidariedade nos faz acreditar que também podemos”, afirmou.

A artista ainda tentou justificar o porquê de não ter enviado uma mensagem particular para Pitty, já que elas seriam amigas.

“Me dei o trabalho de te escrever aqui por ser tua amiga e por também ser fã da Beyoncé. Eu sei que tu és aliada e sei também que eu poderia ter te mandado uma mensagem privada, mas acho importante me manifestar nesse momento como uma artista que entende a dimensão e a importância da Beyoncé ter escolhido vir pessoalmente demonstrar todo seu amor pelos fãs brasileiros. Te sugeriria olhar com atenção o trabalho que a fundação dela faz há mais de 10 anos no Brasil junto com a CUFA e sem medo te avisar que não é necessário comparar o trabalho dela com o de ninguém, até porque se a gente for entrar na questão “privilégio” mulheres negras saem perdendo, então, espero poder te encontrar no futuro, te abraçar e conversar contigo com muita honestidade e afeto como já fizemos outras vezes. Um abraço e um feliz 2024”, finalizou Gaby.

Mas a carta pública não foi bem recebida por Pitty. No perfil do X, a baiana curtiu alguns comentários em que fãs e internautas criticaram Gaby por não ter enviado uma mensagem privada.

“Acabei de falar no privado: me manda um zap”, escreveu a baina em resposta a um perfil que chamou Gaby de “amigona da onça”.

Pitty também curtiu tweets que falavam sobre um “linchamento” virtual que foi ajudado pela amiga, e outros que a chamam de “amiga fura olho” e “filha da pu**”.

Solidariedade

Mas em meio a polêmica, houve espaço também para a solidariedade. Citada na confusão toda, a Osid - Obras Sociais de Irmã Dulce ganhou doações, após pedidos de um fã-clube brasileiro de Beyoncé. No convite dos Beyhives (nome dado aos fãs de Beyoncé), a instituição foi apontada como um dos maiores complexos de saúde do Brasil, atendendo cerca de 3 milhões de pessoas todos os anos.

"BEYHIVE, convidamos vocês a transformar limões em uma limonada cheia de solidariedade! Beyoncé é uma inspiração por sua filantropia e agora temos a oportunidade de seguir seus passos e impactar positivamente a vida de muitas pessoas", diz o texto.

Após a repercussão, a própria Pitty se manifestou e fez coro, divulgando o projeto social fundado por Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira e baiana. “Inclusive, se quiserem doar para o projeto de Irmã Dulce, à qual respeito e conheço desde criança, o link é esse: https://doeagora.irmadulce.com”, concluiu.