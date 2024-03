Preta Gil atualiza estado de saúde após nova internação: "Só tratar" | A TARDE

Preta Gil usou as redes sociais neste sábado, 2, para atualizar seu estado de saúde. Mais cedo ela havia sido hospitalizada com fortes dores nas costas.

A cantora garantiu que seus exames oncológicos “foram muito bons”, mas foi diagnosticada com uma hérnia de disco na coluna.

“Meus exames oncológicos foram muito bons, está tudo bem. A gente fez exame de imagem, sangue, minha saúde está ótima. Eu estava com uma dor na lombar, tive uma contratura, achei que era só uma contratura”, disse.

Ela contou que chegou ao diagnóstico após ser submetida à ressonância, raio-X e tomografia.

“Agora, vou tratar essa hérnia com RPG, pilates, fortalecimento e vou deixar o boxe bem para frente, preciso fortalecer a musculatura da coluna e da lombar. Esse é meu boletim médico de hoje. Sigo aqui para fazer mais exames complementares”.

Ela contou ainda que, por estar no primeiro ano da remissão do câncer, os exames de rotina são de três em três meses, evoluindo para seis em seis meses no segundo ano.

Confira o vídeo.