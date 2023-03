Preta Gil chega à metade do tratamento com quimio: ‘processo de cura’

A cantora Preta Gil usou as redes sociais no domingo, 5, para falar sobre o tratamento contra o câncer de intestino, que vem enfrentando desde janeiro deste ano. No vídeo, publicado no Instagram, a artista revelou que chegou à metade do ciclo de quimioterapia e respondeu algumas perguntas que está recebendo durante esse período.

“Vim para dizer que estou bem, completei o meu quarto ciclo de quimioterapia, ainda tenho um bom caminho pela frente. Estou na metade das quimioterapias, ainda tem mais quatro. Depois, eu faço mais cinco semanas de radioterapia”, iniciou.

Preta ainda afirmou que está encarando o momento como um processo de cura, além de divulgar as informações sobre a doença a fim de ajudar outras pessoas. “Estou no meu processo de cura. A minha intenção é trocar informação para que todos nós fiquemos bem”, acresecentou.

Nos comentários, a cantora recebeu mensagens de apoio de amigos, familiares e seguidores. “Força. Te amo”, escreveu o amigo Thales Bretas. “Você é muito guerreira. Te amo, Preta”, publicou a atriz Camila Pitanga.