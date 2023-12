Rafa Vitti surpreende Tatá Werneck com "beijinho" durante entrevista | A TARDE

A dupla Ingrid Guimarães e Tatá Werneck recebeu uma verdadeira constelação de estrelas na noite de quarta-feira, 13, no Rio de Janeiro para o tapete vermelho da comédia “Minha Irmã e Eu”. O baiano Lázaro Ramos, que participou do longa, foi um dos que compareceram à sessão especial de divulgação, para o qual o Cineinsite A TARDE também foi convidado.

Quem também marcou presença foi o marido de Tatá, o ator Rafael Vitti. No ar em “Terra e Paixão", o casal chegou junto para conversar com a imprensa e convidados.

Mas em meio ao turbilhão de entrevistas da esposa, o galã aproveitou não só para prestigiar a amada, como também, surpreendê-la. Enquanto conversava sobre a produção com os jornalistas no local, Tatá ganhou um beijo no pescoço do maridão. “Ai meu Deus”, exclamou a comediante, que, em seguida, abriu um sorriso.

Confira o momento





Bianca Carneiro | Ag. A TARDE

Pais da pequena Clara Maria, de quatro anos, Tatá Werneck e Rafa Vitti são conhecidos pelas suas declarações de amor divertidas, e, muitas vezes, inusitadas. Em novembro, por exemplo, quando o ator completou 28 anos, a comediante aproveitou o parabéns para intimar o maridão para que ele voltasse a cozinhar para ela. “Saúde, paz, sucesso e amor! E que você volte a cozinhar. Para conquistar fazia aquele macarrão. Hoje não tá fazendo nem queijo quente”, declarou.

*Viajou à convite do evento