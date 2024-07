Revolta nos bastidores: o que Dona Déa fez ao ver o camarim de Eliana?

Dona Déa mostrou camarim para Eliana - Foto: Reprodução | Gshow

O domingo, 7, foi marcado pela estreia oficial de Eliana na Globo. A apresentadora foi jurada do quadro 'Dança dos famosos' no Domingão com Huck.

E pelo visto, ela vem sendo bastante mimada na nova emissora, ganhando até um camarim com flores e um tapete azul. Dona Déa, comentarista fixa do programa, não perdeu tempo: viu as regalias e soltou o verbo, fazendo a produção toda rir.

"Cheguei aqui. Dois anos trabalhando, dando o meu suor, entendeu? A velha mais engraçada do programa. Aí abro a porta e o camarim de Eliana com tapete, flores. Ciúmes, não. Fiquei com revolta. Fiz ele (Luciano Huck) pegar as flores e botar tudo aqui pra mim. Agora está lá no meu camarim", brincou Dona Déa.

Luciano Huck compartilhou um vídeo que mostra ele levando um vaso de flores para o camarim de Dona Déa, enquanto ela vai atrás, acompanhando o enfeite e diz: "olha, um absurdo, pegaram as plantas e botaram tudo lá no camarim da Eliana. Muito bom. Quem tem, tem medo".

Dona Déa finalizou disparando: "Ano que vem não estou aqui mais, hein. Vou estar no SBT".

Projetos na Globo

Recém-contratada pela Rede Globo, a apresentadora Eliana assumirá o programa The Masked Singer Brasil. A atração foi comandada até este ano pela cantora Ivete Sangalo.

Eliana, que também fará parte do sofá do Saia Justa, no canal GNT, vai apresentar o programa musical a partir de 2025.



Treta no SBT

A apresentadora Eliana teve seu nome retirado da 'Calçada da Fama do SBT, logo após sua contratação ser anunciada pela TV Globo. A informação foi compartilhada pelo influenciador Rico Melquiades nas redes sociais.

A 'calçada da fama' do SBT, fica no estacionamento da emissora, e homenageia cada apresentador com uma estrela nomeada. Menos de uma semana após apresentar seu último programa no SBT, a estrela de Eliana foi removida.