Rancor? Eliana tem estrela removida da 'calçada da fama' do SBT

Rico Melquiades compartilhou a informação nas redes sociais - Foto: Bob Paulino | Globo e Reprodução | Redes Sociais

A apresentadora Eliana teve seu nome retirado da “calçada da fama” do SBT, logo após sua contratação ser anunciada pela TV Globo. A informação foi compartilhada pelo influenciador Rico Melquiades nas redes sociais neste sábado, 29.

“Já apagaram a estrela da Eliana. Por que não botam o meu, então, Rico? [...] Como é que vocês apagaram o negócio da mulher? Tô chocado! Passa na Globo agora a Eliana, né?”, disse ele.

>> Descubra qual será o salário de Eliana na TV Globo

A "calçada da fama" do SBT, fica no estacionamento da emissora, e homenageia cada apresentador com uma estrela nomeada. Menos de uma semana após apresentar seu último programa no SBT, a estrela de Eliana foi removida.

Eliana anunciou sua chegada à TV Globo na última quinta-feira, 27. "Nossos sonhos serão verdade”, escreveu ela nas redes sociais, fazendo referência a famosa música-tema de fim de ano da emissora.