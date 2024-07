Ana Maria Braga e Eliana estarão juntas em programa da Globo

Eliana será apresentada em breve na TV Globo - Foto: Divulgação

Eliana será jurada artística na grande final do Dança dos Famosos, que acontecerá no próximo domingo, dia 7 de julho. A apresentadora anunciou sua contratação pela TV Globo nesta quinta-feira, 27.

>>> Eliana anunciou sua nova fase na TV Globo com uma postagem no Instagram

Conforme a coluna de Fábia Oliveira, Eliana estará acompanhada por Ana Maria Braga na bancada de jurados. Antonio Banderas e Fátima Bernardes também foram confirmados como jurados na atração.

Os quatro finalistas que continuam na disputa pelo troféu do Dança dos Famosos são Lucy Alves, Amaury Lorenzo, Tati Machado e Barbara Reis.

Além de sua participação no Dança dos Famosos, Eliana será apresentada em breve na TV Globo. Ela dará o primeiro passo no Saia Justa, do GNT, e também terá seu próprio programa nas tardes de sábado da emissora. Eliana assumirá a apresentação do The Masked Singer Brasil, substituindo Ivete Sangalo. Fontes revelaram que a apresentadora já gravou uma chamada para o programa.

Eliana anunciou sua nova fase na TV Globo com uma postagem no Instagram, em parceria com a emissora. "Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou...", escreveu ela. No vídeo, Eliana mostra o crachá da Globo enquanto se despede dos filhos, que lhe desejam um bom trabalho.