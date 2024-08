Rosiane Pinheiro sobre região íntima: ‘Parece um moranguinho’

Ex-integrante da banda Gang do Samba - Foto: Reprodução | Redes sociais

Rosiane Pinheiro, ex-A Fazenda, revelou ter realizado um procedimento na região íntima e comemorou a nova aparência de sua genitália. "Fiz uma lipoescultura com enxertia no glúteo. Pedi para o Dr. Lucas Guimarães fazer um enxerto na vagina também porque o aspecto de antes me incomodava, e agora está linda, parecendo um moranguinho", explicou a ex-integrante da banda Gang do Samba.

Pelo visto, a dançarina está satisfeita com o próprio corpo. No entanto, Rosiane também afirmou ter passado por alguns 'perrengues' em nome da estética.

"Sempre sofri críticas pelo meu corpo, desde a época do concurso da Morena do Tchan [do qual participou em 1997], pois todas [as competidoras] eram magras, e eu corpulenta. Era pressionada por parte empresarial para secar cada vez mais. Com isso, fiz dietas malucas, cheguei a parar no hospital com gastrite e desidratação. Com o passar dos anos, veio a internet e a hipocrisia das pessoas que querem impor que nós artistas tenhamos uma perfeição”, contou à revista Quem.

Bem resolvida com essa questão, a musa diz que se submeteu a cirurgias plásticas por trabalhar com a própria imagem. "Eu, Rosiane, me amo independente de como esteja, mas sei que infelizmente existe um preconceito muito grande da sociedade já por ser preta, se for preta e mais corpulenta, o preconceito é em dobro. Com isso, tento me manter sempre bem para poder trabalhar com a minha imagem", concluiu a baiana.

