Sem Davi, Wanessa Camargo reúne ex-brothers em mansão | A TARDE

A ex-bbb Wanessa Camargo abriu as portas da sua casa, em São Paulo, para receber os ex-colegas de confinamento do BBB 24 para uma confraternização.

A festa, que aconteceu no último sábado, 11, contou com a presença de Yasmin Brunet, Fernanda Bande, Giovanna Pitel, Marcus Vinicius, Raquele Cardozo, Lucas Luigi, Giovanna Lima, Lucas Pizane, Michel e Nizam. A maioria deles levou um acompanhante.

O campeão do reality, o baiano Davi Brito, no entanto, não compareceu ao evento em São Paulo, assim como Matteus, que ficou conhecido como Alegrette, e Isabelle Nogueira. O cantor Rodriguinho também esteve entre os ausentes.

Antes de iniciar a festa, os ex-brothers fizeram um tour pela casa da cantora no Alphaville e compartilharam registros nas redes sociais.

"Vou mostrar com riqueza de detalhes essa sala de jantar", disse Pitel ao gravar uma das áreas de convivência do imóvel.

Os presentes ainda cantaram com a anfitriã no karaokê. Com Raquele e Marcus, Wanessa cantou Me Espera, originalmente gravada por Sandy e Tiago Iorc. José Marcus e João Francisco, filhos da cantora, também estiveram no encontro.

