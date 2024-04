Sem sexo há 390 dias, ex de Ana Hickmann pede ajuda aos seguidores | A TARDE

Não é só ajuda financeira que Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickmann, tem pedido aos seus seguidores. Nesta quarta-feira, 20, ele usou uma rede social para dizer que está há 390 dias sem transar, ja que desde fevereiro de 2023, a agora ex-mulher, teria iniciado uma greve de sexo.

“Hoje, desde a greve de sexo imposta pela Ana Hicmann, no exercício de fevereiro de 2023, eu completo hoje 390 dias de abstinência sexual, e confesso que não estou mais lidando com o fato com naturalidade”, desabafou.

Alexandre destacou que já viu diversos vídeos de conteúdos adulto, mas não tem funcionado mais. “Já não agüento mais me trancar no chuveiro, minha criatividade realmente se acabou.”

O ex-da apresentadora continou o relato pedindo ajuda aos seguidores para que possa solucionar a questão sexual.

“Alguém te alguma sugestão para que eu possa continuar vencendo essa abstinência? Pois ta duro.“ E o pedido de ajuda continua: “Alguém tem alguma sugestão de reza, mantras, tipos de exercícios físicos...”

Porém, o pedido de ajuda inusitado parece não ter agradado os internautas.

“Um psiquiatra pode ajudar”, disse uma mulher. “Senti vergonha por ele, Jesus amado”, disse outra internauta.