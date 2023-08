Sidney Sampaio estava sem remédios quando se jogou de hotel, diz mãe

O ator Sidney Sampaio estava sem remédios quando se jogou do quinto andar de um hotel em Copacabana, no Rio de Janeiro, na madrugada desta sexta-feira, 4.

A informação foi divulgada pela mãe do ator, Edina Maria Sampaio. Segundo ela, o filho sofre de depressão, sofreu fraturas e já teve alta médica.

"O Sidney estava sem medicamento, ele tem depressão", disse Edina, ao UOL. Um amigo do ator, o empresário Uendson Tlove, também falou sobre o estado de saúde de Sidney em suas redes sociais.

"Está tudo bem, graças a Deus. Peço orações para que ele saia dessa, mas está tudo bem. Quero agradecer aos fãs, estou aqui no hospital com ele. Ele vai receber alta daqui a pouco, vai só fazer uma radiografia".

O ator se jogou do quinto andar do hotel após quebrar a janela do banheiro de onde estava hospedado e cair em cima do sistema de ar-condicionado do estabelecimento. Depois, se atirou do primeiro andar após invadir outro quarto.