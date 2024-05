Silvanno Salles revela nome de música feita para Davi e feat com ele | A TARDE

Já campeão do Big Brother Brasil 2024, o baiano Davi Brito, está prestes a embarcar em uma nova jornada, desta vez no mundo da música. Após conquistar uma fortuna e o título de vencedor do reality, Davi pode colaborar com ninguém menos que Silvanno Salles.

O artista sempre foi uma inspiração para Davi, que chegou a mencioná-lo dentro da casa mais vigiada do Brasil. Não é à toa que na festa da vitória para o brother, realizada na Arena Pronaica, em Cajazeiras, o cantor marcou presença.

Questionado pela coluna Sabendo com Vini do Portal Massa!, se pretende participar do churrasco de Davi com a família, Silvanno respondeu com entusiasmo, inclusive revelando planos de fazer uma participação especial e até mesmo um dueto com o anfitrião. Ele também anunciou o nome da música especial composta para o ex-Uber: “Doutor Davi”.

"Eu até dei um convite para o Davi, para ele fazer um feat comigo. Inclusive, até tem um compositor que fez a música, a música para o doutor, o nome da música é Doutor Davi, vou mostrar a ele, vou fazer o convite para ele, para a gente gravar junto", compartilhou Silvanno.

Vale lembrar que o "calabreso" gosta de soltar a voz, e chegou até a dar uma "palhinha" na sua festa.