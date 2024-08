Sobrinha de Xuxa aparece em clima de romance ao lado de novo namorado

NIkki em cenário paradisíaco - Foto: Reprodução

Nikki Meneghel, sobrinha de Xuxa, publicou fotos ao lado do namorado durante uma viagem até Virgínia, no sul de Minas Gerais. A jovem de 19 se hospedou em um hotel fazenda de luxo e rodeado por montanhas.

A moça assumiu o namoro com o rapaz em Julho. Desde então, costuma publicar fotos ao lado do amado. Eles já apareceram em pistas de gelo e fazendo rapel.

O nome do rapaz é João Vitor, que mantém um perfil fechado no Instagram.

No dia 13 do mês passado, Nikki comemorou seus 19 anos na companhia de amigos, com direito a bolo e "parabéns pra você". Ela compartilhou com seus mais de 50 mil seguidores registros da comemoração, além dos mimos que recebeu, com um buquê de flores.