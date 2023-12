Tiros e socos: Poze se envolve em briga com seguranças de casa noturna | A TARDE

MC Poze do Rodo foi flagrado em uma grande confusão na entrada de uma casa noturna no Rio de Janeiro. Tudo começou quando o artista e sua equipe foram impedidos por seguranças de entrar no local na madrugada desta segunda-feira, 11.

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, dá para ver MC Poze do Rodo pedindo para entrar no lugar. No entanto, os seguranças tentam impedir, dando lugar para uma confusão generalizada com socos, objetos sendo arremessados na briga e disparos de arma de fogo.

Em outro vídeo que circula nas redes sociais, MC Poze do Rodo aparece ao lado de um rapaz ainda não identificado, que afirma que um lounge na casa noturna está reservado para o artista. "Camarote do homem está separado no segundo andar, a tropa está chegando", afirmou o rapaz.

Poze se manifesta

Após o vídeo da confusão viralizar nas redes sociais, o artista afirmou que era um dos convidados do dono do estabelecimento e repudiou a ação dos seguranças. "Só pra deixa claro nós tava com o aval pra entra na casa de show pelo uns dos donos da casa !!!!!!!!!!! Segurança que se acha polícia que monstra serviço acabou gerando nisso tudo !!!!!!!! Nós tá certão quem quiser vim contra pode vim !!!!", escreveu nos stories do Instagram.





Leo Moreira