Tony Ramos 'abre o jogo' sobre sangramento no cérebro; ASSISTA | A TARDE

O ator Tony Ramos fez sua primeira aparição pública, na noite deste domingo, 26, após as duas cirurgias no cérebro, realizado nas últimas semanas, para tratar um sangramento intracraniano. As declarações ocorreram durante entrevista exclusiva para o Fantástico, da Rede Globo.

Na conversa, o ator veterano explicou que não se lembra de nada do ocorrido no dia em que foi internado. Ele revelou que quem passou as primeiras informações foi a esposa, que também participou do bate-papo.

“Não. Nada importante sobre esse aspecto. Não me lembro de quando a ambulância veio para cá, me resgatou e me levou. Eu fui informado [do que tinha acontecido] pela Lidiane [minha mulher], ela falou: 'Calma, calma, você está bem'", afirmou.

Lidiane contou como encontrou o marido no quarto. O Tony ia filmar com a Lilia Cabral, ele estava com muita dor de cabeça, começou a tomar muitos remédios. "Eu pensei que tinha sido excesso de remédios. Eu subi para ver como ele estava, ele estava largado na cama, estava apagado"

Apesar do susto, Ramos garantiu que não teve medo de morrer. "Não, mesmo com tudo isso, não tive medo de ir embora. Este homem é um homem de força", refletiu. "Obrigado companheiros queridos e companheiras que ainda não pude agradecer", completou ele.

a forma como eles dão as mãos, como eles se olham e falam um do outro com tanto amor… tony ramos e lidiane barbosa encontraram a preciosidade do amor verdadeiro, do amor de alma #fantastico pic.twitter.com/3pHl5eydKg — ana garcia (@belluccifilms) May 27, 2024

