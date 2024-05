Tony Ramos tem alta de CTI após segunda cirurgia no cérebro | A TARDE

O ator Tony Ramos, 75, recebeu alta do Centro de Terapia Intensiva (CTI) nesta quarta-feira, 22. Ele segue internado no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro, após passar por duas cirurgias no cérebro.

As intervenções foram realizadas devido a um hematoma subdural e distúrbios de coagulação, que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Segundo boletim médico, Tony continua em recuperação e apresenta evolução no quadro clínico. Os médicos apontam ainda que ele ator está lúcido e conversando.

Ramos foi hospitalizado na noite da quinta-feira, 16, após mal estar, e foi submetido a uma cirurgia para drenagem do hematoma subdural.

O hematoma ocorre devido ao acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio, geralmente após um impacto na cabeça.

Os sintomas incluem dor de cabeça intensa, vômitos, fala arrastada e confusão mental, mas também podem ser assintomáticos.

