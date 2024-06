Tony Ramos afirma que "valoriza mais a vida" após duas cirurgias | A TARDE

O ator Tony Ramos, conhecido por interpretar importantes personagens nas novelas brasileiras, afirmou que passou a valorizar mais a sua vida, após ter passado por duas cirurgias no cérebro.

“Sempre valorizei a vida e, agora, depois do que aconteceu, valorizo muito mais", disse o artista, em conversa com a equipe do Fantástico. A entrevista vai ao ar na noite deste domingo, 26, na TV Globo.

O ator, de 75 anos, deixou a unidade de saúde na última sexta-feira, 24, uma semana após dar entrada no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, para retirar um coágulo no cérebro. Tony foi internado no dia 16 deste mês, uma quinta-feira, quando precisou drenar o hematoma.

Leia também

>> Tony Ramos volta a andar e faz fisioterapia, diz boletim

>> Tony Ramos tem alta de CTI após segunda cirurgia no cérebro



O artista deu entrada no hospital após se sentir mal durante a gravação de um filme. As duas cirurgias foram consideradas um sucesso.

Durante esse período, ele contou com o apoio da sua mulher Lidiane Barbosa, a quem declarou todo o seu amor. "Somos um só corpo", disse o veterano. O casal está há 58 anos juntos.

Publicações relacionadas