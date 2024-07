Valesca Popozuda quase perde a perna com procedimento estético; veja

Aos 45 anos, a artista afirmou que sofreu muito para alcançar o corpo que ela queria - Foto: Reprodução | Instagram

Os procedimentos estéticos estão cada vez mais populares entre as celebridades, mas as complicações também são uma realidade. A cantora Valesca Popozuda revelou que quase perdeu a perna após realizar uma hidrolipoaspiração em busca do corpo perfeito.

Contando que sofreu com uma necrose na região da cirurgia, a funkeira confessou que escondeu os hematomas durante um ano, porque tinha vergonha. "Sofria muito com a busca de uma perfeição, para estar dentro do 'padrão'. Naquela época [da Gaiola das Popozudas], por ser desejada, eu tinha que estar bem. No Carnaval, tinha que ter corpão saradão, barriga zero, sem gordura nenhuma, passar fome, porque eu tinha que estar bem. Não podia ter nenhuma celulite", disse ela, em entrevista ao jornal Extra.

Aos 45 anos, a artista afirmou que sofreu muito para alcançar o corpo que ela queria. "Ficava preocupada com o que a câmera ia mostrar. Me olhava no espelho e chorava. Me machuquei muito por causa disso. Meu sonho era ser capa de revista, mas muitos falavam que só quem era magra virava capa", admitiu.

>>> Valesca Popozuda revela que já morou na rua após término

A hidrolipo, uma cirurgia que remove gordura para remodelar o contorno corporal, foi escolhida pela cantora para alcançar o tão desejado padrão de beleza. No entanto, o procedimento não correu como esperado e ela quase perdeu a perna.

"Como tinha perna saradona, resolvi fazer uma hidrolipo na região. Eu quase fiquei sem perna. Fiquei um ano escondendo, porque fiquei com hematomas por causa da necrose. Amava minhas pernas. Imagina o sofrimento de viver escondendo", lamentou.

>>> 'Prefiro brinquedos eróticos a ter um homem', diz Valesca Popozuda