Vencedora do R$ 1 milhão no Huck diz receber muitos pedidos de pix | A TARDE

A jornalista Julie Dutra, a primeira pessoa a vencer o prêmio máximo do quadro ‘Quem quer ser um milionário’, do programa ‘Domingão com Huck’, fez um desabafo sobre como tem sido a vida após conquistar a bolada. Segundo ela, que é pernambucana, mas mora em Salvador, muitas pessoas têm pedido doações e pix.

“Quanto mais minha rede cresce, mais aumentam as súplicas por PIX. Ajuda, bola de futebol, patrocínio... Esses dias, meus seguidores descobriram que estava ainda ativa a chamada via Instagram. Então, passaram a me ligar insistentemente me pedindo dinheiro. Aí precisei desativar esse recurso. Me ligavam a cada minuto”, reclamou Julie em entrevista ao Gshow.

Apesar do incômodo, ela ressaltou que tem recebido muito carinho do público: “Tem o efeito negativo de tudo isso, mas o positivo é bem maior. A grande maioria me procura para dizer que sou hoje uma inspiração, que estão voltando a estudar, que se sentem representadas. Então, eu acho que cumpri com louvor minha missão ao deixar meu recado”.

Julie Dutra também abriu o jogo sobre o destino do dinheiro. De acordo com os planos dela, a bolada será investida e ela irá realizar o sonho de dona Carmelita, sua “mãe do coração”, de ter uma casa.

“Irei comprar a casa de Carmelita. Ela está escolhendo ainda. Assim que escolher, já compro e dou a chave da casa a ela! Vai ser um dia inesquecível”, prometeu.