Vídeo: homem filma o próprio assalto durante o show de Madonna | A TARDE

Durante um momento de interação com os seus seguidores no show de Madonna, no sábado, 4, um homem teve uma surpresa desagradável quando um ladrão aproveitou a oportunidade para roubar o seu celular. O incidente foi capturado pela própria vítima.

>>> Fãs de Madonna jogam suspeitos de assalto no lixo

Enquanto o homem comentava com seus seguidores sobre a dificuldade de encontrar um bom sinal e sua frustração por não conseguir ver o palco, ele foi abruptamente interrompido pelo crime.

“Galera, provavelmente eu vou ficar sem sinal, porque olha isso daqui. E a gente ainda nem conseguiu ver o palco. O palco está ali, depois dessa árvore e a gente andou muito, estou cansado e quero embora… brincadeira”, ele disse antes de ser surpreendido pelo ladrão, seguido de gritos enquanto o bandido fugia em disparada.

O vídeo, que acabou viralizando, mostra a gravação ficando tremida com a fuga do ladrão. Não há informações se o aparelho celular foi recuperado ou sobre o paradeiro do bandido. Veja:

