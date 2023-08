Vídeo: imagens mostram momento em que ator salta de janela de hotel

As imagens das câmeras de segurança próximas ao local onde o ator Sidney Sampaio, de 43 anos, estava hospedado mostram o momento em que ele saltou da janela do hotel. Logo após o incidente, o Corpo de Bombeiros, que já estava presente no local, prestou assistência imediata e o conduziu ao hospital.

Foram divulgadas também, imagens da situação do quarto onde o artista passou a noite. Antes de pular pela janela do recinto, Sampaio quebrou o mobiliário da suíte.

Veja o vídeo:

Reprodução | TV Record

Alta hospitalar

O ator Sidney Sampaio teve alta hospitalar após destruir o quarto do hotel em que estava hospedado e se jogar do quinto andar. De acordo com a jornalista Isabelle Benito, do Fofocalizando, o ator revelou sofrer de depressão.

Uendson, amigo de Sidney Sampaio, declarou que o surto do ator foi causado por um problema de insônia. Para dormir, ele teria ingerido uma alta quantidade de remédios, o que o levou a destruir o quarto de hotel e se jogar da janela.