Vídeo: Leozito é xingado após 'zoar' torcedores do Bahia | A TARDE

O influenciador Leozito Rocha e seu pai foram alvos de xingamentos nas redes sociais após 'zoarem" os torcedores do Bahia, que estavam comemorando o fato de o Tricolor não ter sido rebaixado para a Série B, após o triunfo por 4 a 1 contra o Atlético-MG na noite de quarta-feira (6), na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Juntamente com o pai, o humorista baiano fez piada com a festa da torcida tricolor, visto que, segundo o argumento dele, o Esquadrão não conquistou um título, apenas confirmou a permanência na Série A. "Vai ter festa na Barra, é?!" iniciou Leozito Rocha, fazendo alusão à celebração que ocorreu recentemente pelo título da Série B do Vitória.

O pai do humorista brincou ao dizer que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode entregar uma taça ao Bahia por ele ter se livrado do rebaixamento.

Em seguida, o humorista baiano recebeu uma enxurrada de ataques de internautas torcedores do Bahia. Diante disso, Leozito abriu o verbo contra os haters, afirmando que não vai tolerar os xingamentos, pois não é "otário" para ficar calado diante de ofensas.

"Galera, sempre venho aqui com meu pai com o intuito de deixar a "rivalidade" entre Bahia e Vitória de forma mais leve e saudável. Brincamos, fazemos piadas sem ofender ninguém. Mas não vou admitir que venham aqui querer xingar a mim e ao meu pai de forma gratuita", iniciou o humorista.

"Se esses indivíduos não aguentam uma simples brincadeira, o lugar de vocês não é aqui e nem no estádio. E não se passem só porque estamos aqui resenhando, rindo o tempo todo, que somos otários ao ponto de aceitar certo tipo de coisa", finalizou Leozito Rocha.

Humorista baiano recebeu uma enxurrada de ataques de internautas Reprodução