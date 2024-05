Web aponta provocação em bolo de Davi para celebrar 10mi de seguidores | A TARDE

Para celebrar os 10 milhões de seguidores no Instagram, Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24 ganhou um bolo confeitado por uma fã.

Ele foi posto em uma mesa e tinha uma imagem da final do reality em que Tadeu ergue as mãos do ex-motorista por app, rodeado por estrelas prateadas. Entre as estrelas estava a imagem de Isabelle.

Já na mesa, o que poderia ser considerado uma homenagem foi criticado por internautas. Isso porque as fotos dos demais participantes completaram a decoração.

"Eles fazem questão de humilhar todos os outros participantes", disse uma internauta. "Isso é de propósito e vocês sabem, pra passar a imagem de humildade", comentou outra.

Houve, no entanto, quem curtiu a homenagem. "Eu achei fofissimo terem o trabalho de imprimir todos os participantes". "Achei q era abertura de senhora do destino com o povo subindo e ficou só o Mario Ducarmo", brincou outra.