Zezé di Camargo é condenado por não pagar conta de água | A TARDE

Zezé Di Camargo está sendo processado na Justiça pelo não pagamento de contas de água e esgoto de um imóvel em Goiânia. A ação foi movida pela Companhia de Saneamento de Goiás (Saneago) e, segundo ela, o valor total da dívida ultrapassa R$ 17 mil, por 10 anos de contas não pagas. O Tribunal de Contas do Estado de Goiás determinou a penhora das contas bancárias do cantor.

Em nota, a assessoria jurídica do artista informou que a dívida está em análise e discussão por parte da defesa de Zezé e precisa ser mais analisada. Além disso, a equipe alegou que ele foi condenado em primeira instância, e pontuou que o valor da dívida foi cobrado equivocadamente.

“O valor discutido encontra-se depositado em juízo, ou seja, quitado por parte do artista Zezé Di Camargo, porém, o mesmo será mantido em juízo até a decisão final”, diz um trecho do comunicado.

A condenação do cantor, conforme divulgada no processo, se refere ao pagamento dos valores das faturas mensais de consumo de água e esgoto, entre o período de 23 de julho de 1994 e 17 de novembro de 2004. O processo foi aberto em 19 de dezembro de 2012, para cobrar cerca de R$ 10 mil, mas o valor atual descrito nos autos do processo é de R$ 17.404,70.