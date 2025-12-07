A inteligência artificial agora decodifica seu suor para detectar sinais precoces de doenças

- Foto: Reprodução

O suor carrega uma coleção surpreendentemente rica de sinais biológicos, e um novo estudo sugere que a inteligência artificial combinada com tecnologia de sensores avançada poderá em breve nos permitir usar esses sinais de maneiras novas e poderosas para monitorar a saúde e o bem-estar.

Publicada no Journal of Pharmaceutical Analysis, a pesquisa explora como o suor pode ser usado para acompanhar alterações hormonais e outros biomarcadores em tempo real, monitorar níveis de medicamentos e, potencialmente, detectar sinais precoces de doenças como diabetes, câncer, Parkinson e Alzheimer.

“Coletar suor é indolor, simples e não invasivo”, disse a coautora Dra. Dayanne Bordin, química analítica da Universidade de Tecnologia de Sydney (UTS). “É uma alternativa atraente ao sangue ou à urina, especialmente para monitoramento contínuo em tempo real.”

“Qualquer pessoa que já tenha interesse em monitorar sua saúde usando dispositivos vestíveis, como um Apple Watch – por exemplo, sua frequência cardíaca, contagem de passos ou pressão arterial – se interessaria pelas informações que o suor pode fornecer.

“Já existem dispositivos de monitoramento de suor no mercado, como o adesivo Gatorade, que é um adesivo descartável e vestível que se conecta a um aplicativo para analisar sua taxa de transpiração e perda de sódio, além de fornecer conselhos personalizados.”

Os rápidos avanços em áreas como microfluídica, eletrônica flexível e tecnologia sem fio têm impulsionado o desenvolvimento de uma nova classe de sensores vestíveis. Esses adesivos leves, que aderem à pele, podem coletar suor continuamente, criando oportunidades para uma compreensão mais abrangente e contínua da saúde.

Diagnóstico habilitado por IA. Quando combinados com inteligência artificial, esses sensores têm o potencial de identificar metabólitos específicos e interpretar sinais bioquímicos complexos. Essa capacidade poderia dar aos indivíduos acesso a informações de saúde personalizadas e indicadores precoces de diversas condições médicas.

Para atletas, a tecnologia pode permitir o monitoramento em tempo real da depleção de eletrólitos durante os treinos e, eventualmente, servir como uma forma de confirmar que estão livres de drogas antes das competições. Pessoas com diabetes também podem se beneficiar, já que versões futuras desses adesivos poderão monitorar os níveis de glicose através do suor, dispensando os tradicionais testes sanguíneos.

“O suor é um fluido diagnóstico subutilizado”, disse a coautora Dra. Janice McCauley, da Faculdade de Ciências da UTS. “A capacidade de medir múltiplos biomarcadores simultaneamente e transmitir esses dados sem fio oferece um enorme potencial para a saúde preventiva. O ano de 2023 foi marcado por um passo evolutivo na inteligência artificial, abrindo caminho para algoritmos aprimorados de análise de padrões e classificação, visando melhorar a precisão diagnóstica e a acurácia terapêutica ”, afirmou ela.

Avanços em IA e Design de Sensores. A IA agora consegue processar enormes conjuntos de dados para associar sinais moleculares sutis no suor a estados fisiológicos específicos. O próximo passo, sugerem os autores, é integrar essa tecnologia a dispositivos compactos e de baixo consumo de energia com transmissão de dados segura.

Pesquisadores da UTS estão trabalhando para compreender os aspectos fisiológicos básicos do suor. Eles também estão desenvolvendo dispositivos microfluídicos sensíveis o suficiente para detectar quantidades mínimas de biomarcadores como glicose e cortisol. Embora grande parte da pesquisa ainda esteja na fase de protótipo, o interesse comercial está crescendo.

“Não estamos longe de um futuro em que seu dispositivo vestível poderá lhe dizer quando você tem altos níveis de hormônios do estresse e, monitorando isso ao longo do tempo, se você corre o risco de desenvolver doenças crônicas”, disse o Dr. Bordin.