Perspectiva Ambiental sobre a Tripla Crise Planetária

As mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição são três desafios distintos, porém inextricavelmente ligados, que compõem uma tripla crise planetária. As políticas para lidar com eles geralmente se concentram nas causas e efeitos específicos de cada um, em vez de nas interligações entre os três.

Este relatório Perspectivas Ambientais da OCDE examina detalhadamente as tendências e os fatores interligados das mudanças climáticas, da perda de biodiversidade e da poluição, projeta como evoluirão até meados do século e analisa as sinergias e as compensações entre políticas. Também fornece um roteiro para ajudar os governos a enfrentar esses desafios de forma mais integrada.

As mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição têm muitos fatores em comum. A tripla crise planetária tem fatores interligados, impulsionados pelo crescimento populacional e econômico, bem como pela demanda por alimentos, fertilizantes e recursos, incluindo terra, energia, materiais e água. Todos esses fatores devem aumentar globalmente entre 2020 e 2050, embora em ritmos diferentes. A população, o consumo de água e a demanda por alimentos devem aumentar em cerca de um quarto, enquanto o uso de plásticos e o PIB mais que dobrarão.

A tripla crise planetária tende a se intensificar, com impactos cumulativos. Com o aumento das pressões ambientais, as mudanças climáticas, a perda de biodiversidade e a poluição tendem a se agravar e a se reforçar mutuamente. Prevê-se que, até 2050, as mudanças climáticas levem a um aquecimento de 2,1 °C em relação aos níveis pré-industriais. A partir de então, as temperaturas globais deverão continuar a aumentar em mais de 0,25 °C por década. O índice médio de abundância de espécies terrestres deverá diminuir ainda mais (de 59,7 para 56,5). Isso equivale à conversão de mais de 4 milhões de km² de habitats intocados em uma área onde todas as espécies originais foram extintas.

No caso da poluição, embora se preveja uma diminuição da poluição atmosférica, prevê-se um aumento do excedente de nitrogênio em um terço e um crescimento de quase dois terços no vazamento de plásticos para o meio ambiente.

O que os governos podem fazer? O relatório descreve seis ações prioritárias para os formuladores de políticas. Estas incluem três alavancas fundamentais, bem como considerações específicas para energia limpa, recursos materiais e sistemas alimentares, abordando também preocupações sociais e distributivas.

