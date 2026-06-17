Do Sertão para a Linha de Montagem

A corrida global pela descarbonização da indústria automotiva costuma colocar os holofotes sobre as baterias e os motores elétricos. No entanto, uma revolução silenciosa e igualmente crucial ocorre na composição dos materiais que dão forma aos veículos modernos.



Na busca por reduzir o peso dos automóveis e eliminar a dependência de derivados de petróleo, a engenharia de materiais encontrou no semiárido da Bahia uma resposta surpreendente e altamente eficiente: os bioplásticos e biocompósitos desenvolvidos a partir do agave (Agave sisalana), o nosso tradicional sisal.

Historicamente associado ao cordame e ao extrativismo de subsistência, o sisal baiano assume agora o status de matéria-prima de engenharia avançada. O grande trunfo desse material reside nas suas propriedades físicas extraordinárias.



Considerada uma das fibras vegetais mais resistentes do mundo, o sisal oferece características mecânicas de tração, rigidez e resistência ao impacto que se igualam ou superam as dos plásticos puros de origem fóssil. Quando combinada a polímeros reciclados ou de base biológica, a fibra atua como um reforço estrutural leve e de alta performance.

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Na indústria automobilística moderna, essa inovação traduz-se em ganhos múltiplos. Painéis de instrumentos, consoles centrais, revestimentos de portas, para-choques e estruturas de bancos já podem ser fabricados com compósitos de sisal.



A substituição do plástico convencional por essas alternativas ecológicas reduz o peso total do veículo — o que aumenta a autonomia das baterias nos modelos eletrificados — e diminui drasticamente a pegada de carbono do processo de manufatura.

Essa transição tecnológica ganha contornos estratégicos com a consolidação do polo automotivo da BYD em Camaçari e os avanços em PD&I liderados pelo SENAI CIMATEC e universidades parceiras no estado.



Ao internalizar o desenvolvimento e a aplicação desses novos materiais, a Bahia fecha um ciclo econômico virtuoso de altíssimo valor agregado. Deixamos de ser apenas exportadores de fibra bruta para nos tornarmos fornecedores de soluções tecnológicas para a mobilidade sustentável global.

Mais do que um avanço industrial, a introdução dos biocompósitos de sisal nas linhas de montagem é um vetor de justiça social e ambiental para o sertão. Ao conectar a agricultura familiar do semiárido diretamente à cadeia de suprimentos de alta tecnologia de uma montadora global, promove-se a distribuição de renda e a valorização de uma cultura resiliente à seca.



O automóvel do futuro, feito na Bahia, não será limpo apenas pelo que sai de seu escapamento, mas por toda a inteligência e sustentabilidade que carrega em sua estrutura.

* Helio Carneiro é advogado e diretor da Fundação Bailon Lopes Carneiro.