Futuro do mar da Bahia vira pauta no Summit Economia Azul do Nordeste

Representantes públicos, setor produtivo, universidades e especialistas se reunirão no 1º Summit Economia Azul do Nordeste, nos dias 18 e 19 de agosto, no Porto de Salvador, para debater sobre oportunidades e desafios de exportação, logística, inovação e desenvolvimento sustentável da Economia Azul na Bahia.

Com o tema “Da Terra ao Porto: a Bahia exporta riqueza para o mundo", o encontro tem objetivo de jogar luz sobre caminhos para o desenvolvimento sustentável da Economia do Mar, posicionando a Bahia como protagonista nacional neste propósito.

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O evento deve debater sobre pontos e setores estratégicos como logística portuária, comércio exterior, turismo náutico, indústria naval, offshore, inovação, ciência, cultura oceânica, esportes náuticos e desenvolvimento territorial.

A programação prevê uma palestra magna e sete painéis temáticos que abordarão desde governança e políticas públicas até geração de negócios, qualificação profissional e sustentabilidade.

Programação do 1º Summit Economia Azul do Nordeste

Dia 18

A abertura do evento, no dia 18 de agosto, será marcada pela palestra magna "Economia Azul como Estratégia de Estado e Governança Territorial", reunindo lideranças para debater o papel da Amazônia Azul, da governança oceânica e das políticas públicas na construção de uma agenda permanente para o desenvolvimento do país.

Entre os participantes já confirmados estão o Vice-Almirante Gustavo Calero Garriga Pires, comandante do 2º Distrito Naval, o professor e pesquisador Thauan Santos, da Escola de Guerra Naval, Antonio Gobbo, presidente da CODEBA, Duda Lomanto, secretária do mar de Salvador, Isabela Suarez, presidente da Associação Comercial da Bahia, além da outros especialistas ligados ao segmento.

Dia 19

Ao longo do segundo dia, 19, a programação discutirá temas como infraestrutura portuária e comércio exterior, ESG e comunidades costeiras da Baía de Todos-os-Santos, turismo náutico e eventos internacionais, indústria naval e offshore, ciência e indicadores para a Economia Azul, carreiras marítimas e cultura oceânica.

O encontro contará com representantes de instituições como Marinha do Brasil, CODEBA, Secretaria do Mar de Salvador, SEI Bahia, UCSal, Fundação Baía Viva, Fundação Aleixo Belov, Companhia Baiana de Pesquisa de Minérios, Associação Comercial da Bahia, entre outras organizações públicas e privadas ligadas ao setor.

Além dos debates, o Summit Economia Azul pretende deixar um legado permanente para o estado por meio da construção da Carta de Compromisso da Economia Azul, documento que reunirá recomendações e diretrizes para fortalecer o desenvolvimento sustentável das atividades ligadas ao mar na Bahia. A programação também prevê uma homenagem ao navegador Aleixo Belov, referência internacional da cultura marítima brasileira, e o lançamento de iniciativas voltadas à articulação permanente do setor.

Como participar

Os ingressos do primeiro lote para o Summit Economia Azul já estão disponíveis, no site da Sympla. A participação é gratuita mediante inscrição prévia e as vagas do primeiro lote são limitadas.