AEROPORTO
Câmara tenta barrar cobrança e proibir Kiss & Fly em Salvador
Proposta corria o risco de não ser levada a plenário, mas será votada nesta quarta-feira (17)
O presidente da Câmara Municipal de Salvador, Carlos Muniz (PSDB), confirmou ao portal A TARDE que o Projeto de Lei nº 108/2026 de sua autoria, que prevê o fim do sistema Kiss & Fly no Aeroporto de Salvador será votado na próxima quarta-feira, 17, quando será realizada a última sessão do semestre na Casa.
A declaração do presidente afasta de vez a possibilidade de retirada da proposta de pauta. A Vinci Airports, concessionária que administra o Aeroporto Internacional de Salvador, tentou costurar um acordo com o Legislativo, com intermediação da prefeitura, para barrar a votação do projeto.
Segundo denúncias recebidas pela reportagem, o objetivo da concessionária seria manter o plano de implantação definitiva do sistema, que estabelece apenas 10 minutos de tolerância gratuita no meio-fio do terminal.
Tudo que está em pauta será votado, inclusive o projeto do Kiss & Fly. O pessoal me falou que vota a favor, portanto acredito que será aprovado sem maiores problemasCarlos Muniz, presidente da Câmara de Salvador
Muniz informou ainda que uma outra proposta de autoria do vereador Daniel Alves (PSDB), que tinha o mesmo objetivo, foi retirada de pauta após acordo entre os dois.
O que diz o projeto?
A proposta que irá para análise do plenário na quarta prevê:
- Proibição total da cobrança de taxas para embarque e desembarque em terminais aéreos e rodoviários de Salvador;
- Veto à instalação de catracas ou cancelas nessas áreas; e
- Aplicação de multas, suspensão das atividades e até cassação do alvará em caso de descumprimento.
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Entenda o sistema
A implantação do sistema Kiss & Fly no Aeroporto Internacional de Salvador prevê uma cobrança de R$ 18,00 para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque.
O modelo de acesso, controlado por cancelas, não apenas taxa o tempo de permanência, mas estabelece uma estrutura de monopólio que ameaça extinguir a operação do táxi comum no terminal, criando uma lógica de "quem não paga, não trabalha" dentro do serviço público de transporte.