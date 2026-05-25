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Kiss & Fly: votação na Câmara segue indefinida em meio à reunião com prefeito

Expectativa era de que projeto fosse colocado em votação na terça-feira, 26, como adiantado por A TARDE

Gabriela Araújo
Por
Plenário da Câmara de Salvador durante sessão ordinária
Plenário da Câmara de Salvador durante sessão ordinária - Foto: Paulo M Azevedo | CMS

A costura de um acordo político para colocar em votação o projeto de lei que proíbe as cobranças nas áreas de embarque e desembarque em Salvador, o chamado Kiss & Fly, não deve entrar na ordem do dia da Câmara Municipal da cidade (CMS) nesta semana.

Isso porque os vereadores, principalmente os oposicionistas, vão sentar-se à mesa com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) para discutir o repasse das emendas parlamentares, no valor de R$ 1,2 milhão.

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O encontro está previsto para ocorrer na próxima quarta-feira, 27, dia em que tradicionalmente o Legislativo costuma votar os projetos de lei que tramitam na Casa.

Provavelmente, não teremos sessão na quarta-feira porque está marcado uma reunião com o prefeito e a bancada de oposição para discutirmos sobre as emendas parlamentares”, contou Leal ao portal A TARDE, nesta segunda-feira, 25.

Presidente Carlos Muniz (PSDB) (à esquerda), líder da oposição, Randerson Leal (Podemos) (no meio), vereador Claudio Tinoco (à direita)
Presidente Carlos Muniz (PSDB) (à esquerda), líder da oposição, Randerson Leal (Podemos) (no meio), vereador Claudio Tinoco (à direita) - Foto: Paulo M Azevedo | CMS

Posteriormente, a informação foi confirmada pelo chefe do Executivo municipal durante coletiva de imprensa, nesta manhã, após a entrega de uma obra no Subúrbio Ferroviário.

“Deve ocorrer esta semana e parece que na quarta-feira. Da minha parte, está confirmada. Preciso ver com o presidente da Câmara, Carlos Muniz, com os demais presidentes de comissões, com a liderança e com os vereadores da oposição se vai poder acontecer. Não tem qualquer dificuldade para pagar emenda de qualquer vereador em nossa cidade”, disse Reis.

Como funciona o repasse das emendas?

Em âmbito nacional, o repasse das emendas parlamentares são construídas durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA). Deste modo, eles apresentam suas emendas dizendo:

  • quanto, para quem, isto é, para qual município, estado ou entidade será destinado o recurso;
  • para o quê, bem como compra de ambulâncias, reforma de praças e etc.
  • Após os esclarecimentos destes pontos, o Congresso aprova o orçamento com essas indicações, e o dinheiro é enviado depois do aval do Executivo.

Já a nível municipal, os vereadores tentam “regulamentar a forma de pagamento”, segundo informou Leal, para que haja a distribuição do montante.

“Queremos que a prefeitura pague as emendas de forma integral conforme a determinação da Constituição Federal. Se vai ser parcelado ou não aí vamos discutir nessa reunião a melhor forma. O mais importante é que tenhamos o nosso direito enquanto vereador garantido para que possamos ter a mesma paridade de força de levar as obras para nossas comunidades da qual representamos”, afirmou ele.

Como fica a votação dos projetos?

Como antecipado por A TARDE, a expectativa era que a proposta que veta o sistema Kiss & Fly entrasse na pauta de votação na terça-feira, 26. Questionado sobre o assunto, o líder da oposição disse que os vereadores vão debater uma nova data com o presidente Carlos Muniz (PSDB).

“Em relação a votação, vamos solicitar uma reunião do colégio de líderes para determinarmos uma nova data de votação de projetos dos vereadores”, informou ele.

O portal também entrou em contato com o líder do governo, Kiki Bispo (União Brasil), para esclarecer o assunto, mas até a publicação desta matéria, não obteve retorno.

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O que é o Kiss & FLY?

A implantação do sistema Kiss & Fly no Aeroporto Internacional de Salvador visa uma cobrança de R$ 18,00 para motoristas que excederem 10 minutos na área de embarque e desembarque.

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Sistema de cancelas no aeroporto de Salvador - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O modelo de acesso, controlado por cancelas, não apenas taxa o tempo de permanência, mas estabelece uma estrutura de monopólio que ameaça extinguir a operação do táxi comum no terminal, criando uma lógica de "quem não paga, não trabalha" dentro do serviço público de transporte.

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Câmara Muncipal de Salvador Kiss & Fly

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