Energias renováveis representaram 92.5% da expansão global de energia em 2024

Apesar dessa expansão histórica, o progresso atual continua insuficiente para atingir as metas climáticas globais - Foto: Reprodução

A capacidade de energia renovável aumentou em um recorde de 585 gigawatts (GW) em 2024, atingindo uma capacidade global total de 4,448 GW, marcando a taxa de crescimento anual mais rápida de todos os tempos, de 15.1%, de acordo com o relatório Renewable Capacity Statistics 2025 da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA), acompanhados pelo WWI.

No entanto, apesar dessa expansão histórica, o progresso atual continua insuficiente para atingir as metas climáticas globais. Para triplicar a capacidade instalada de energia renovável até 2030 — uma meta internacional — a capacidade deve agora se expandir anualmente em 16.6%.

Francesco La Camera, Diretor Geral da IRENA, Disse: "O crescimento contínuo de renováveis que testemunhamos a cada ano é evidência de que renováveis são economicamente viáveis e prontamente implantáveis. A cada ano, eles continuam quebrando seus próprios recordes de expansão, mas também enfrentamos os mesmos desafios de grandes disparidades regionais e o relógio correndo, pois o prazo de 2030 é iminente.”

A Ásia continua a liderar a implantação de energias renováveis, contribuindo significativamente para a expansão da capacidade global, com a China sozinha respondendo por 64%. Por outro lado, regiões como a América Central e o Caribe responderam por apenas 3.2%, refletindo disparidades regionais contínuas.

O Secretário-Geral das Nações Unidas, António Guterres, enfatizou a urgência de um crescimento acelerado e equitativo: "A energia renovável está apagando a era dos combustíveis fósseis. O crescimento recorde está a criar empregos, a reduzir as contas de energia e a limpar o nosso ar. As energias renováveis renovam as economias. Mas a mudança para a energia limpa tem de ser mais rápida e justa – com todos os países a terem a oportunidade de beneficiarem-se totalmente da energia renovável barata e limpa.”

A energia solar teve um crescimento notável com 452 GW adicionados globalmente, dos quais a China sozinha contribuiu com 278 GW, seguida pela Índia com 24.5 GW. A energia eólica, apesar de uma ligeira desaceleração, atingiu 1,133 GW, impulsionada em grande parte pela China e pelos EUA

A capacidade hidrelétrica se recuperou, impulsionada por expansões na China e adições notáveis na Etiópia, Indonésia, Nepal, Paquistão, Tanzânia e Vietnã.

