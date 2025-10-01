Martagão Gesteira, hospital referência de pesquisa e ensino (IESG)

Hospital Martagão Gesteira - Foto: Divulgação

A pesquisa na saúde da criança é um campo fundamental e multifacetado, que vai desde o estudo de doenças infecciosas e crônicas até o monitoramento do desenvolvimento infantil e a promoção do bem-estar mental. Ao focar na população infantil, essa área de pesquisa ajuda a moldar políticas públicas, aprimorar a atenção primária e garantir que as crianças tenham um futuro saudável e promissor.

A pesquisa contribui para aprimorar o atendimento clínico, como a puericultura, que é crucial para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento. Além disso, a investigação de novas vacinas e tratamentos para doenças infecciosas e câncer infantil tem revolucionado a pediatria.

Tudo sobre A TARDE ESG em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A pesquisa permite também identificar as necessidades de saúde de crianças e adolescentes, como deficiências nutricionais, atrasos no desenvolvimento e problemas de saúde mental. Busca entender os desafios específicos de diferentes regiões considerando a influência de fatores sociais, ambientais e econômicos na saúde das crianças. O monitoramento de indicadores como mortalidade infantil, taxas de vacinação e prevalência de aleitamento materno é essencial para avaliar o progresso e direcionar recursos para áreas que precisam de mais atenção.

Na condição de instituição credenciada como Hospital de Pesquisa e Ensino, por portaria conjunta dos Ministérios da Saúde e da Educação, o Martagão, conveniado com a ONU e signatário dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), vem articulando-se com instituições de pesquisa como a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), a nível nacional e, internacionalmente, com a Ameircan Children's Hospital Association (CHA) e a European Children's Hospitals Organisation - ECHO, com redes de ensino e pesquisa.

A ECHO é uma organização que representa os principais hospitais pediátricos da Europa, ajudando a criar soluções para alguns dos maiores desafios da saúde. O CHA representa mais de 200 hospitais infantis em todo o país, com ampla rede de pesquisa nos hospitais e universidades associados.

Neste novo mundo sem fronteiras, o Martagão - atuando no ODS 17, da ONU, que monta redes sobre redes - em contato com a Embaixada da China, em Brasília, já recebeu visitas de representantes chineses, articulando-se com a Universidade Tsinghua, no primeiro hospital virtual do mundo, onde agentes de IA atuam em departamentos médicos. Gestores da BYD e do consórcio sino-brasileiro da Ponte Salvador Itaparica, também colocaram o hospital da criança carente da Bahia no radar.

No Brasil, a Fiocruz é a principal instituição não-universitária de formação e qualificação de recursos humanos para o SUS e para a área de ciência e tecnologia. A sua pesquisa sobre saúde infantil abrange temas como o crescimento e a obesidade infantil e o estado nutricional de crianças. O projeto ´Observa Infância´, tem como objetivo divulgar informações sobre a saúde de crianças de até 5 anos.

Como instituição filantrópica e de utilidade pública, a centenária Liga Alvaro Bahia Contra a Mortalidade Infantil (LABCMI - fundada em 1923), mantenedora do Martagão e auditada pela Deloitte, tem imunidade tributária para receber doações e equipamentos de todos esses hospitais que estão constantemente interagindo com parceiros internacionais. Equipamentos fazem parte de pesquisas financiadas pela indústria.

Além de atuar no dia a dia da saúde da criança, o Martagão, com mais de 500 mil atendimentos 100% SUS, nas 27 especialidades médicas de alta complexidade oferecidas à população carente, como oncologia, cardiologia e neurologia - vai além.

Sediando o Instituto de Ensino da Saúde e Gestão (IESG), com 91 pesquisas em diferentes áreas da pediatria, mais de 50 alunos residentes e 85 internos, visando o desenvolvimento de profissionais para atuação na área materno infantil - martagaogesteira.com.br/o-iesg/. Os resultados desses esforços, antes invisíveis, começam a ser contabilizados e publicados nos ´Balanços Sociais´ ESG hoje exigidos pela sociedade.

Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil e membro do Conselho Diretor da Liga Alvaro Bahia Contra Mortalidade Infantil (LABCMI). [email protected]